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فن

أصالة لجمهورها: «لست مكسورة.. وكلى امتنان لمحبتكم»

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:40 ص
أصالة
أصالة
غادة موسى
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وجهت المطربة السورية أصالة نصري الشكر لجمهورها، وذلك بعد مساندتهم لها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

ونشرت أصالة تدوينة عبر حسابها الشخصي على تويتر قالت فيها: "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم.. شكرًا لكلّ قلب احتوانى، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلى، وأصّدُقُكُمّ أنّني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

وطرحت المطربة أصالة أمس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" عبر قناتها على يوتيوب، وذلك بعدما طرحت البرومو التشويقى للكليب الجديد يوم 30 ديسمبر الماضى، وتم تصوير الأغنية فى القاهرة وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

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