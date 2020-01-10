الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 10 يناير 2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:20 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 10 يناير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: القمر المكتمل في برج السرطان بالاضافة الى الخسوف يجعلك تتعرض لخيبة أمل زعل وحزن كما قد تثار قضايا قانونية لا علاقة بوضع عائلي مهم قد يطرأ كما يشير إلى أوضاع مالية أو صحية متأزمة.
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.

الثور
مهنيًا: الخسوف الحاصل اليوم مع قمر مكتمل في السرطان يشير الى تغيير مهم في حياتك المالية ويوفر لك فرصة مادية مناسبة لذلك حاول ان استفد من الأجواء المريحة في العمل لكي تفكر في مشاريع جديدة وتمتن أوضاعك المهنية والخاصة وتخطو خطوة كبيرة نحو الأمام.
عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة 65%.
صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.

الجوزاء
مهنيًا: الخسوف الحاصل في برج السرطان أي في البيت الثاني في بيت المال يتحدث عن مصاريف ايضافية ومشاعر متناقضة وانفعالات كثيرة وقد تسود أجواء الغيرة والتملكية في حياتك المهنية، فانتبه.
عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط.

السرطان
مهنيًا: الخسوف الحاصل في برجك يتحدث عن بعض المفاجآت مزعجة ويدعوك الفلك الى الحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك لان تاثيرات هذا الخسوف تطالك مباشرة بحيث تكون تأثيراته قوية على الوضع المهني أو العائلي.
عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية.
صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة.

الأسد
مهنيًا: لن يؤثر سلبا عليك خسوف القمر من السرطان لذلك لذلك وف تعيش يوما سهلا من الاتصالات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء.
عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي أشخاصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم.
صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.

العذراء
مهنيًا: الخسوف من برج السرطان لن يؤثر سلبا عليك وقد تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان إطلاقًا.
عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك.
صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.

الميزان
مهنيًا: لا تستخف بالأمور، ولا تستخف في تأثيرات خسوف القمر المباشر عليك ولا تترك الانفعالات تذهب بك نحو الاحباط بل تعامل بعقل بارد مع الأزمات فغالبًا ما تتزامن تأثيرات القمر والمربع الفلكي والخسوف مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والأحزان.
عاطفيًا: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.
صحيًا: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجح.

العقرب
مهنيًا: يحالفك الحظ مع انتقال القمر والخسوف الى برج السرطان المائي الصديق الذي يفتح أمامك الأبواب، وقد تحقق ربحًا غير منتظر ولو أنك تميل إلى الانسحاب للعمل خلف الستار تحاشيًا لأنظار الحساد.
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية.
صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك.

القوس
مهنيًا: تشعر ببعض التعب والملل،بسبب خسوف القمر من السرطان الذي يدعوك الى الحذر إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة.
عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب.
صحيًا: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحيًا.

الجدي
مهنيًا: تسير بعض الأمور بشكل تراجعي بسبب مواجهة خسوف القمر من برج السرطان المواجه لبرجك، ما قد يتسبب ببعض الالتباس وسوء التفاهم في حياتك المهنية. وتكشف الأسرار فما عليك سوى التحقق من صحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ، واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم.
عاطفيًا: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

الدلو
مهنيا: خسوف القمر في السرطان يدعوك إلى التخفيف من حدة التوتر والانتباه الى وضعك الصحي والانتباه الى تصرفاتك وكلامك بحيث تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحًا على الجميع واستمع إلى النصائح.
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا.
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك.

الحوت
مهنيًا: الخسوف الحاصل في برج السرطان يحمل إليك تشويقا وتغييرا سعيدا ما يجعلك تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدًا وتشع ببريق وتستقطب التأييد.
عاطفيًا: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق.
صحيًا: يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

منذ حوالي 12 ساعة

15 سؤالا لحل لغز حادث فيلا نانسي عجرم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرئيس نيوز

رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكونغو برازافيل بشأن ليبيا

"زراعة النواب" عن "الثورة الخضراء": نؤيده لتدارك المخاطر الناجمة عن "الممارسات الخاطئة"

ننشر تفاصيل مشروع قانون "الثورة الخضراء" المعروض على البرلمان

"مستقبل وطن": ما يحدث بين أردوغان والسراج بليبيا "باطل"

منوعات

5 أنواع من الزيوت لا غنى عنها

مؤسس «فيسبوك» يكشف عن طموحاته للعقد المقبل

الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة بحرية

ما هو حجم ثروة الأمير هاري وزوجته ميجان؟

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
المزيد

الثقافة

الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

عبدالشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يبدأ بإغتيال السادات وينتهى بغزو الكويت

وائل خورشيد يكتب: أتظن أنك رأيت!

تأبين «شهيد الأدباء» في «ثقافة الغربية» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك