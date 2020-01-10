أحمد حمدى يطلق مبادرة «الفن وبناء الإنسان» لتوفير فرص عمل لشباب الفنانين

أطلق المخرج أحمد حمدي، مبادرة «الفن وبناء الإنسان»؛ لتقديم شباب الفنانين للعمل بالسوق السينمائي، وتوجيه طاقات هذا الجيل في إطار يخدم الدولة المصرية وتوجهاتها، لاسيما في ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي ضرورة بناء الإنسان.



وأوضح «حمدي» أن المبادرة جاءت لإيمانه بدور الفن في تقرير مصائر الشعوب، علاوة على رغبته في إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالشارع المصري.



وبدأت المبادرة بتقديم كورس الإخراج السينمائي لمجموعة من شباب المبدعين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما سيتم إنتاج أعمال فنية روائية وتسجيلية قصيرة للمشاركة بها في المهرجانات السينمائية المختلفة.



يذكر أن أخر تجارب أحمد حمدي كانت مع الكاتب لينين الرملي، من خلال الفيلم الروائي القصير «الحرامي الشريف».



وتدور أحداث الفيلم حول مؤلف سينمائي شهير يتعرض لحادث سرقة من شاب وفتاة ما يحول الحادث إلى سيناريو فيلم مع أحد منتجي السينما الرديئة، وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي ساخر.



الفيلم بطولة علاء حامد ومحمد الحلواني وشمس فهمي، ومن إخراج آدم لاشين



يذكر أن «حمدي» سبق وكتب وأخرج فيلمًا تسجيليًا بعنوان «صفحة من كتاب الوطن» والمشاركة كمخرج مساعد بعدد من الأعمال الدرامية مثل «صرخة أنثى» للفنانة داليا البحيري، و«ونص أنا نص» للفنانة عبلة كامل، و«مسألة كرامة» للفنان حسن يوسف.

