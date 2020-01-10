10 عادات خاطئة تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت

قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، بعض النصائح الهامة عن العادات الخاطئة التي من شأنها أن تزيد الشعور بالجوع طوال الوقت، وتقلل من الشعور بالشبع حتى بعد تناول وجبات مشبعة.



وسرد "القيعي" في تصريح لـ"الدستور" تلك العادات الخاطئة في النقاط التالية:



1- الانشغال بالموبايل أو التلفاز أثناء تناول الطعام.

2- تناول الطعام بسرعة وبدون مضغ جيد.

3- زيادة كميه الملح في الطعام.

4- المقليات تزيد الشهية جدا وتعمل على تقليل الشعور بالشبع، وبذلك تتناول كميات كبيرة من الطعام.

5- منتجات الدقيق الأبيض تزيد الشهية.

6- بديل السكر أو المحلي الصناعي يزيد الشهية، ويزيد الشعور بالجوع ويوجد المحلي الصناعي في المشروبات الغازية الدايت واللبان الدايت.

7- قلة النوم تعمل على لخبطة هرمونات الجوع والشبع وتجعلك تشعر بالجوع.

8- قلة شرب المياه والسوائل تعمل على الشعور بالجوع الكاذب لأن المخ لا يستطيع التمييز بين الشعور بالجوع والشعور بالعطش.

9- التوتر والاكتئاب يزيد شعور الجوع العاطفي عند فئة من الناس وآخرون العكس.

10- السكر يعطي الشعور بالجوع سريعا ويوجد السكر في أكلات كثيرة بخلاف الحلويات مثل أكل المطاعم والوجبات السريعة، ومن ضمن الوجبات التي تحتوي على السكر المخبوزات والبيتزا والبرجر.