مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التعاملات، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 212.35 نقطة، أو 0.74%، ليصل إلى 28957.44 نقطة.



و أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 21.64 نقطة، أو 0.67%،ليصل إلى 3274.69 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 74.18 نقطة، أو 0.81%، ليصل إلى 9203.43 نقطة.



وعلى صعيد آخر تواصل أسعار النفط تراجعها، وذلك بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة مع تحول تركيز السوق صوب زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وبعيدًا عن المخاوف من الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.