محمد رمضان فى البروفة النهائية لحفله بدبى.. فيديو





انتهى النجم محمد رمضان، من البروفات النهائية لحفله الغنائي المقرر إقامته، اليوم الجمعة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز دبي التجاري الدولي، بصحبة الفنان المغربي سعد لمجرد.ونشر «رمضان»، فيديو للبروفة النهائية لحفله الفني في دبي، وعلق قائلًا: «كازانوفا من البروفة النهائية لأقوى حفلة في دبي ميعادنا في مركز دبي التجاري العالمي ثقة في الله نجاح».على جانب أخر؛ يستعد «رمضان» لاستئناف تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «البرنس» يوم الإثنين المقبل.وكانت أسرة العمل قد حصلت على إجازة لمدة 15 يومًا، بسبب انشغال «رمضان» بإحياء عدد من الحفلات الغنائية، إضافة إلى بناء ديكورات جديدة للعمل، ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى داخل الديكور الجديد بمدينة الإنتاج الإعلامي.مسلسل «البرنس» بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة «رايحين نسهر»، والتي حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع «يوتيوب»، الأغنية من إخراج محمد سامي.