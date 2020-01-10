تجديد حبس أحد مشجعى الزمالك فى قضية «الوايت نايتس»

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحد مشجعي نادي الزمالك المتهمين في قضية إعادة إحياء رابطة ألتراس وايت نايتس، ألتراس زملكاوي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتحقق نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي تحمل رقم 730 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ويخضع فيها عدد من المتهمين من مشجعي نادي الزمالك للحبس الاحتياطي باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أُنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها من خلال إعادة إحياء نشاط رابطة وايت نايتس.



وأجرت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تحرياتها حول عدد من المتهمين من مشجعي نادي الزمالك أعضاء ألتراس زملكاوي، في قضية اتهامهم بإعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، والتي ذكرت أنهم اشتركوا مع آخرين في محاولة إعادة إحياء تنظيم مخالف للقانون، تحت مسمي «الوايت نايتس» يهدف لإثارة الشغب في الأندية الرياضية.