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محافظات

ننشر أسماء الضحايا فى حادث تصادم ببنى سويف

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:22 ص
تصادم
تصادم
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 25 آخرين، مساء الخميس، جرّاء تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ15 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لشخصين، وهما: الشناوي محمد أحمد، 44 سنة، سائق، ومقيم بمدينة الغردقة، ومحمود عبدالعزيز هاشم، 35 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف العام.

وتبين أن المصابين، وهم: زايد رمضان أحمد، 47 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع، وعبير محمد أحمد، 32 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وصلاح كمال عواد، 40 سنة، مصاباً بكدمات باليد اليمنى، وأحمد هاشم أبوحديدي، 32 سنة، مصاباً بنزيف بالأنف، وأروى أحمد هاشم، عام ونصف مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاء خليفة السيد، 30 سنة، مصابة بسجحات وكدمات، وأحمد أبوالدهب، 25 سنة، مصاباً بسجحات وكدمات، ولمياء أشرف سعيد، 17 سنة، مصابة جرح بالرأس، ونسمة أشرف سعيد 15 سنة، مصابة بجروح وسجحات بالجسم، وعبدين محمد أحمد، 36 سنة، مصاباً بكسر بالذراع الأيمن، وعبدالعزيز محمد عبدالمنعم، 17 سنة، مصاباً بجروح وسجحات، وهدير جمال عبداللطيف، 25 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

كما نقلت سيارات الإسعاف كلا من، ياسمين مرسي جابر، 24 سنة، مصابة بجروح وسجحات، وهاني خلف خليفة 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود عبدالمنصف علام، 15 سنة، مصابة بكدمات وسجحات، وناجح محمود على 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، فادية عبد الحميد 60 سنة، مصابة بجروح وكدمات، ويوسف محمد عبدالحميد 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراعيين، وعبدالله يوسف محمد، عام ونصف مصابا بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، وعمر ياسر حمدي، 19 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأيمن إبراهيم خليفة، اشتباه كسر بالقدم الأيمن ومقيمان بمحافظة أسيوط، وولاء محمد أحمد، 20 سنة، مصابة بكدمات وسجحات ومقيمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومصابا مجهول الاسم.

تم نقل 13 مصابًا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، و12 مصابًا آخرين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام؛ لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن الأتوبيس رقم "1354 ب ه أ"، تابع لإحدى الشركات اصطدم بالسيارة النقل رقم "5113 ي د أ"، ما أسفر عن وقوع الحادث.

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