ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ببرج العرب

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



فبناءًا علي إخبارية سرية مقدمة من ساري عبد الحليم رئيس قسم الأمن الجمركي باعتزام أحد الركاب تهريب بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من القاهرة (دولي-دخلي).



وبالعرض على محمد عبد الاخر مدير جمارك مطار برج العرب قرر تشكيل لجنة من أحمد البنا رئيس الوردية ومحمود فياله رئيس قسم مكافحة التهريب ووليد عيسى رئيس الوردية وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي لتحقيق الإخبارية المقدمة.



توجهت اللجنة لصالة الطيران الداخلي واستيقاف راكب قادم من القاهرة على الخطوط الداخلية ظهرت عليه علامات القلق والارتباك وهو في انتظار حقائبه على سير الوصول الداخلي وعند مطالعة تذكرة الراكب والليبل الموجود معه ومطابقته مع الليبل الموجود على حقائبه تلاحظ وجود اختلاف الأرقام بينها وبين الموجودة مع تذكرة الراكب.



قامت اللجنة باصطحاب الراكب لصالة الوصول الدولي للتحقق من أمتعة الراكب ومرور حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة لجنة الفحص المكونة من محمد توفيق ومحمد شعبان تحت إشراف اسلام قباري فنلاحظ وجود أجسام متماثلة ومعتمة بكميات كبيره يشتبه ان تكون أدوية.



تم تشكيل لجنة من: حسن خفاجه، محمود النجار، نجوي عبد الرحمن، عاصم فتحي، جمال الطحان تحت إشراف وسعد عبادي مدير إدارة الوديعة وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة التهريب الجمركي لتفتيش وجرد أمتعة الراكب بكل دقه فتبين وجود ٥٠٤٤ شريط cytotec و٥٦٥ tamiflu و٨٧٩ progynora داخل حقائبه.



بلغت التعويضات المستحقة 4 مليون 41 ألف و840 جنيهًا.



قرر فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة 2020 وتحويل الراكب للنيابة المختصة.