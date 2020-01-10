محمود عبد الشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يتحدث عن اغتيال السادات

صدر حديثًا عن دار الكرمة كتاب "كنت شابا في الثمانينيات للكاتب والناقد السينمائي محمود عبد الشكور، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقال عبد الشكور: "كنت شابًا في الثمانينيات" هو الجزء الثاني من "كنت صبيًا في السبعينيات" وأتحدث فيه عن سنوات الثمانينيات من 1980 يوم اغتيال السادات إلى 1990 حيث يوم غزو الكويت.



وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" تشمل هذه الفترة فترة دراستى الجامعية فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة وسنوات عملى الأولى فى الصحافة، هى سيرة لتلك السنوات سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، شهادة خاصة وعامة، محاولة للإمساك بالذاكرة.



أما عن محمود عبد الشكور فهو كاتب صحفي وناقد سينمائي صدر له العديد من الكتب منها: "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، "أقنعة السرد.. قراءات في روايات مصرية وعربية وعالمية"، "سينمانيا.. مقالات عن أفلام عربية وعالمية"، "وجوه لا تنسى ـ بورتريهات لمشخصاتية مصر"، "كنت صبيا في السبعينات".