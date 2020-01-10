تجديد حبس 4 متهمين بـ ألتراس أهلاوى 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 4 متهمين من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، كلًا من: وليد عصام محمد، ومصطفى كمال، وشادى أشرف، ومحمد رشاد.



يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.