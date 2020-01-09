إيران تدعو كندا لتسليم المعلومات بشأن الطائرة المنكوبة

دعت إيران، كندا، اليوم الخميس لتبادل المعلومات مع طهران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن أوتاوا لديها معلومات مخابرات تشير إلى أنها أصيبت بصاروخ إيراني.



ونقلت الوكالات الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي قوله "نطالب رئيس الوزراء الكندي وأي حكومة أخرى لديها معلومات عن حادث التحطم لتسليمها للجنة التحقيق في إيران".



وأعلن التلفزيون الإيراني، الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعد إقلاعها.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة التي كان على متنها 176 شخصًا سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.



ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».