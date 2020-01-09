إيران تدعو «بوينج» للمشاركة بتحقيقات الطائرة الأوكرانية

أفادت فضائية سكاي نيوز منذ قليل، بأن إيران دعت شركة «بوينج» للمشاركة في تحقيقات تحطّم الطائرة الأوكرانية.



وقالت إيران في وقت سابق إنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن الحادث.



وأوضحت الشركة، عبر موقعها على تويتر، إنها على دراية بالتقارير الإعلامية بشأن الكارثة "ونحن بصدد جمع مزيد من المعلومات بهذا الشأن"، وذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.



يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.