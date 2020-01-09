الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة بحرية

نفق أكثر من 290 من السلاحف البحرية قبالة سواحل المكسيك بسبب انتشار الطحالب، حسبما أعلنت السلطات اليوم.



وتحتوي الطحالب على طفيليات تتسبب في إحداث شلل بالسلاحف، وتجعلها غير قادرة على التنفس.



ونفقت السلاحف بعد أن اتجهت إلى خرجت على الشواطئ في أواخر ديسمبر الماضي بولاية أواكساكا على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، وتم إنقاذ 27 منها.



وتنتمي السلاحف إلى أنواع شيلونيا وليبيدوشيليس أوليفاسيا والمدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والتي أصدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.