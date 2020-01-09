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سياسي

«مستقبل وطن» يعتمد تشكيل مكتبه النهائي بمحرم بك

الخميس 09/يناير/2020 - 11:39 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، الخميس، قرارًا حمل رقم 42 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب قسم "محرم بك" بمحافظة الإسكندرية.

وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه كل من هشام درويش مصطفى، أمين قسم محرم بك، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، وتم تشكيل هيئة مكتب قسم "محرم بك" كالتالي:

وتم اختيار هشام درويش مصطفى، أمين القسم، ومحمد عادل محمد وياسر محمد أحمد وطارق مخلوف شحاته أمناء مساعدين.

وتم اختيار هالة حنا صابر، أمينة المرأة وإبراهيم محمد جمعة، أمين شؤون المجالس المحلية ونجلاء فتحي الله صديق، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي وبدير السيد بدير، أمين العمل الجماهيري.

واختيار ناصر محمد عبد اللطيف، أمين العلاقات العامة وسلوى أحمد إبراهيم، أمين التدريب والتثقيف ووليد السيد هارون، امين شئون العلاقات الحكوميه وسعيد سيد أحمد، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنال أحمد بسيوني، أمين شئون التعليم والبحث العلمي.

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