بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار توفيق أوضاع 90 كنيسة ومبنى

نشرت الجريدة الرسمية أسماء الكنائس التي حصلت على تقنين أوضاع، من جانب اللجنة المختصة بهذا الشأن التابعة لمجلس الوزراء خلال قرارها الأخير بنهاية شهر ديسمبر الماضي.



وقررت اللجنة المختصة التابعة للوزراء تقنين أوضاع ٩٠ كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن ١٤١٢ كنيسة ومبنى تابعا.



وحصلت «الدستور» على أسماء الكنائس الأحدث التي حصلت على قرار تقنين الأوضاع، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم "1" لسنة 2020 م.