مقتل 63 إرهابيًا في هجوم على معسكر بالنيجر

قُتل 63 إرهابيًا و25 شخصًا، الخميس، خلال هجوم على معسكر شينيجودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية، بعد شهر من هجوم شنه ارهابيين على معسكر إيناتس في القطاع نفسه أوقع 71 قتيلًا.



وجاء في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سليمان جازوبي، أنه "في يوم الخميس، حوالي الواحدة بعد الظهر، صد موقع شينيجودار العسكري المتقدم هجومًا نفذته عناصر إرهابية. الحصيلة المؤقتة هي كما يلي: 25 قتيلًا مدني و6 جرحى، ومن الجانب الارهابي قتل 63 ارهابي".



وتابع البيان أن منفّذي الهجوم "أتوا على متن سيارات ودراجات نارية"، مؤكدا أن "الرد بمؤازرة جوية من سلاح الجو النيجري وشركائنا سمح بتوجيه ضربات وبإبعاد العدو إلى خارج حدودنا".



وتستخدم النيجر غالبا عبارة "شركاء" للدلالة على مقاتلات أو طائرات مسيّرة فرنسية متمركزة في نيامي في إطار قوة برخان لمكافحة الإرهاب كما والطائرات المسيّرة الأميركية التي تجري عمليات مراقبة في منطقة الساحل.



وختم البيان بأن "عمليات التمشيط مستمرة".



والهجوم هو الأول الذي يستهدف معسكر شينيجودار، القرية الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من الحدود مع مالي، في منطقة تيلابيري (غرب) التي غالبا ما تشهد هجمات ارهابية.



واستقبلت شينيجودار في العام 2012 أوائل اللاجئين من مالي بعد الهجوم الذي شنّه متمرّدو الطوارق والمعارك التي اندلعت بينهم وبين الجيش في شمال مالي.



وأعلنت حال الطوارئ لمنع توغّل الجهاديين، وقررت سلطات تيلابيري "منع مرور الدراجات النارية ليلا نهارا" في عدد من المناطق لا سيما مدينة تيلابيري عاصمة المنطقة.



والشهر الماضي قتل 71 جنديًا في هجوم استهدف معسكرا للجيش النيجري في ايناتيس الواقعة في منطقة تيلابيري تبنّاه تنظيم داعش الارهابية.