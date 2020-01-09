التشكيل النهائي لمستقبل وطن في قسم برج العرب

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، القرار رقم ٤١ لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب قسم "برج العرب" بمحافظة الإسكندرية.



وبعد الإطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه كل من، حسين رجب حسن، امين قسم برج العرب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، وتم تشكيل هيئة مكتب "برج العرب" كالتالي:



اختيار حسين رجب حسن، امين القسم، رواق شاهين عمر وعيد أبو بكر مسعود وغيث عبد الحليم جمعة، أمناء مساعدين وعثمان علي عبد العاطي أمين التنظيم.



اختيار نجاح مبروك محمد أمينة المرأة، وعبد الرحمن سعد الله أمين شئون المجالس المحلية ومراد ظريف صبحي أمين المهنيين.



كما تم اختيار أنور شعيب أمين العلاقات العامة وناصف عيسى رحومة أمين العمال والفلاحين، ومحمد مرزوق يوسف أمين ذوي الإعاقة، ومرايف جمعة شحاتة أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية.