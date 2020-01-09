مصرع مواطن وإصابة 6 في حادثى تصادم بالبحيرة

لقي مواطن مصرعه وأصيب 6 أخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادثي تصادم بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة.



تلقي اللواء مجدي القمر مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز وادي النطرون، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيارتين ملاكي بالكيلو 68 بالطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية"، باتجاه القاهرة.



وأسفر الحادث عن إصابة 5 بكسور وجروح وهم كل من: "أحمد عيسي عبد المجيد" 32 سنة،" محمد ابراهيم عبد القادر" 39 سنة، " سيد أبو بكر محمود " 46 سنة، " كريم ابراهيم عبد الله" 24 سنة،" اسلام فارس عطوة " 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا بوقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الصحراوي بنطاق الكيلو 70 اتجاه القاهرة، وأسفر عن مصرع عبده عبدالعاطي عبده 29 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج، وإصابة أيمن محمد شكري 36 سنة ومقيم بمحافظة المنوفية، بإشتباه بارتجاج بالمخ وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون والمصاب لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.