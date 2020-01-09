6 سيارات لإطفاء حريق مصنع القليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بمصنع كارتون بشارع نادي البلاستيك بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمصنع كارتون بشارع نادى البلاستيك بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.