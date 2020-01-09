السيطرة على حريق داخل محل تجاري بالعمرانية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء الخميس، من السيطرة على حريق شبّ داخل أحد المحال التجارية بشارع جمال الدين الأفغاني بدائرة قسم العمرانية.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بالعمرانية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل الامتداد إلى محول كهرباء مجاور للمحل دون إصابات.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.