مصرع اثنين وإصابة 25 في حادث مروّع على صحراوي بني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 25 آخرين، مساء الخميس، جرّاء تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف.





على الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ15 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل 13 مصابًا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي، و12 مصابًا آخرين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام؛ لتلقى العلاج اللازم وإيداع جثتين مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.





وتبين أن الأتوبيس رقم 1354 ب ه أ تابع لإحدى الشركات اصطدم بالسيارة النقل رقم 5113 ي د أ، ما أسفر عن وقوع الحادث.