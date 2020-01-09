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خبير يطالب «فيسبوك» بالصرامة في مواجهة الحسابات الزائفة

الخميس 09/يناير/2020 - 10:54 م
فيسبوك
فيسبوك
رباب الأهواني
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قال مصطفى أبو جمرة، خبير الإعلام الرقمي، إن بعض المواقع تتيح إمكانية إنشاء حسابات وهمية بعدد ضخم مجانا، مشيرا إلى أن الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية مشكلة عالمية.

وأضاف "أبو جمرة"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن مصر تواجه حربا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحرب الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعرف بحروب الجيل الرابع، أشد قوة من حرب الصاروخ والطائرة.

وأوضح أن هذه الحرب تستهدف تفتيت النفسية المصرية، مشيرا إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أغلق عددا كبيرا من الحسابات الكثيرة من مصر خلال الأسبوعين الماضيين، بدعوى أنها تحض على الكراهية وتنشر أخبار زائفة.

كما طالب خبير الإعلام الرقمي، "فيسبوك" أن يكون أكثر صرامة في مواجهة الحسابات التي تنشر أخبار كاذبة والزائفة.

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