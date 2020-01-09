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سياسي

التشكيل النهائي لمكتب «مستقبل وطن» في العامرية ثان

الخميس 09/يناير/2020 - 10:46 م
أشرف الشريف
أشرف الشريف
أشرف لاشين
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أصدر المهندس أشرف الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، القرار رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب "قسم العامرية ثان" بمحافظة الإسكندرية.

وبعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه كل من زكريا ناصف رحيم، أمين قسم العامرية ثان، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، تم تشكيل هيئة مكتب "قسم العامرية ثان" كالتالي:

واختيار زكريا ناصف، أمين القسم، ومرسي حسن خليل، وأحمد جمعة عبدالقوى، وعبدالله عبدالجواد، أمناء مساعدين، ومحمد ضيف الله حسن، أمين التنظيم.

كما تم اختيار صبحية عبدالفتاح، أمينة للمرأة، ومحسن وحيد، أمين شئون المجالس المحلية، وعبدالناصر محمد، أمين المهنيين.

وضم التشكيل مسعود عبدالحميد، عماد شعبان السيد، وطارق محمد إبراهيم ومحمد على محمود وسناء حسن شحاتة، وعبدالسلام عبدالملك وفرج ضيف محجوب كأعضاء بهيئة المكتب.

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