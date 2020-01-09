تحت السجادة.. 4 استخدامات خاطئة للدفاية

علق أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، على حوادث الدفايات المنتشرة خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن 90% من استخداماتنا لها خاطئة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية on e: "لدينا الصناعة المحلية والمستوردة والتي تخضع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا توجد دفاية أو أي سلعة تأتي من الخارج دون أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية".



وتابع: "هناك بعض الاستخدامات الخاطئة للدفاية، ومنها أن بعض الناس يشغلون الدفاية ويغلقون باب الغرفة وهذا خطأ جدًا لأنه من الممكن أن يتسبب في عملية اختناق، ولذا لا بد من ترك الباب مفتوحًا بعض الشيء".



وأكد أن بعض الناس لا يقومون بمراجعة الكابل أو الأسلاك الخاصة بالدفاية لأن لها عمرا افتراضيا، وكذلك لا يتم تشغيل الدفاية على أرضية "باركيه"، أو على سجادة أو أي شيء قابل للاشتغال، لأنها من الممكن أن تتسبب في حريق، ولذا لا بد من وضعها على أرضية صلبة، محذرا من استخدام المياه الساخنة في حمام لا يوجد به شفاط لأنه من الممكن أن يحدث ماس كهربائي أو اختناق.

