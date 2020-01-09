تامر هاشم يكشف تفاصيل دوره في «بنات ثانوي»

أكد الفنان تامر هاشم أنه سعيد بالمشاركة في فيلم «بنات ثانوي» الذي ينافس هذه الفترة في الماراثون السينمائي الجاري.





وقال هاشم في تصريحات لـ«الدستور» إنه يجسد شخصية مدرس لمادة الفلسفة في مدرسة حكومية للبنات، يقع معهن في العديد من الموضوعات الحياتية التي سيكون لها واقع على التأثير فيهن إما بالإيجاب أو السلب، وهو ما يظهر خلال أحداث العمل.



«بنات ثانوي» تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، على رأسهن الفنانة جميلة عوض التي تدرس بمدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة في الثانوية العامة تدعى سالي محمد بقسم العلمي.



ويشارك في بطولة العمل كل من جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، وهنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.