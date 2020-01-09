كندة علوش تستعد لتصوير مسلسل جديد

تستعد الفنانة السورية كندة علوش للسفر إلى لبنان لانطلاق تحضيرات مسلسلها الجديد، ويعد إنتاجا عربيا مشتركا، بعيدًا عن الدراما المصرية.



العمل من المنتظر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويشهد تواجد عدد كبير من فناني الخليج العربي، بعد غياب ثلاثة أعوام منذ مسلسلها «حجر جهنم» عام 2017.



وتعود كندة علوش للتمثيل من جديد، بعد غياب عامين بسبب الإنجاب من زوجها الفنان عمرو يوسف، بعد آخر أعمالها «حجر جهنم» عام 2017، وكان من بطولة إياد نصار وفريال يوسف، ومن تأليف هالة الزغندى، وإخراج حاتم علي.