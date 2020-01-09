تدخل عاجل من البرلمان بسبب حوادث الدفايات

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان، بسبب الدفايات مجهولة المصدر، المنتشرة في الأسواق.



وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية on e: "سبب تقديم طلب الإحاطة هو صحة المواطن بعد أن أصبحت الدفايات سببًا مباشرًا لحالات الوفاة، ولا بد من التفرقة بين أمرين الأول السلع التي تكون مطابقة للمواصفات والتي يتم استيرادها عن طريق مستوردين معتمدين وخاضعة للمواصفات القياسية المصرية".



وتابع: "الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية وهو وجود دفايات مجهولة المصدر، والتي تستخدم فيها منتجات رديئة وأسلاك لا تتحمل الضغط العالي".



وأكد أن الطلب تم تقديمه الأسبوع الماضي، لأنه يهدد الصحة والممتلكات العامة وأصبح ظاهرة متكررة بسبب انخفاض درجات الحرارة، فلدينا اليوم ضحية وهو والد الفنان إيهاب توفيق، والأسبوع الماضي احتراق شقة الفنانة نادية سلامة كاملة بسبب الدفاية.

