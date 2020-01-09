«ماكينة ري» تتسبب في مصرع طالب بالغربية

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة مصرع طالب ثانوي، بعد ما صعقته ماكينة ري خلال ري الأرض بصحبة والده.



وكان مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة قد تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام يفيد بوصول جثة "محمد نصر الدين حبلص"، 15 عاما، مصابا بجروح بمنطقة الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله، وعند إخبار والده بوفاته، انتابته حالة من الهستيريا وفر هاربًا بجثة نجله، إلى أكثر من مستشفى خاص، والذين أكدوا خبر الوفاة، وبعدها اصطحبه للمنزل.



وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المركز وعثرت عليه وعلى جثة نجله داخل منزله، وتبين أن الطالب توفي أثناء مساعدة والده في ري الأرض، حيث جذبته ماكينة الرى بين تروسها وإصابته إصابات بالغة في الصدر، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة وتم التحفظ على الجثة لاستكمال إجراءات الدفن.