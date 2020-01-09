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استشاري نفسي يحذر الآباء من سؤال «أنت مبتذاكرش ليه؟»

الخميس 09/يناير/2020 - 10:15 م
أحمد هارون الشريف
أحمد هارون الشريف
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد هارون الشريف، مستشار العلاج النفسي والأسري، إن هناك نوعين من القلق قبل الخضوع للاختبار، الأول قلق الاختبار، والثاني فوبيا الامتحان، مشيرًا إلى أن كلا من الطلبة وأولياء الأمور يعانون من هذا القلق.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أعراض القلق، هي اضطرابات النوم، الخوف المبالغ فيه من مواجهة الامتحان، اضطرابات الأكل، اضطرابات الشهية، فقدان التركيز، يحفظ وينسى ويسرح، التفكير في عمل طقوس للدخول في مود المذاكرة مثل ترتيب المكتب والغرفة وعمل نسكافيه، وفي النهاية يشعر بالتعب فلا يذاكر.

وحذر استشاري العلاج النفسي، الآباء من ترديد سؤال "أنت مبتذاكرش ليه"، قائلًا: "لأب أو الأم، ينهي وظائفه على مدار اليوم، ويبدأ يتخلص من شحنة التوتر بفكرة "إنت مبتذاكرش ليه"، لو قابل ابنه في أي مكان بالشقة، يسأله إنت مبتذاكرش ليه، صباح الخير إنت مبتذاكرش ليه؟".

وأردف: "الأب بيتذكر كل فترة دفع فيها فلوس للدروس فشايف إن مينفعش يشوف ابنه أو بنته بيعمل حاجة تانية غير المذاكرة، وهذا الشئ من أكثر الأشياء التي تقلل فرص التحصيل الإيجابي".

ولفت إلى أن الأب والأم يشعران بالتوتر قبل الامتحانات بـ30 يوما، ويتحول الجو العام، وكأنهم مقبلين على حرب عالمية، وتزيد نسبة القلق والتوتر مع الشهادات والثانوية العامة.

ووجه استشاري العلاج النفسي، رسالة إلى الآباء، قائلًا: "لا توقعوا أولادكم في مشكلة إدمان التقبل، وهو أن يشعر الابن دائمًا أنه غير مقبول إلا لو جاب درجة جيدة".

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