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عالم

كندا تتهم إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية

الخميس 09/يناير/2020 - 10:07 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات
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قال رئيس الوزراء الكندي «جاستين ترودو» إن الأدلة تشير إلى أن صاروخا إيرانيا أسقط طائرة الركاب الأوكرانية، وربما كان الحادث غير مقصود.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن شخصا ما ارتكب خطأ أدى إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران، فيما قال مسئولون أمريكيون إنهم واثقون بأن صاروخا إيرانيا موجها قد أسقط الطائرة.

وأوضح في مؤتمر صحفي: «لديّ شكوك بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، وربما شخص ما ارتكب خطأ».

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسئولين أمريكيين قولهم «إنهم على ثقة بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني استنادا إلى بيانات أقمار صناعية ومسئولين بالحكومة».

وأعلن التليفزيون الإيراني، الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة التي كان على متنها 176 شخصًا سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».

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