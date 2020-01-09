«وهم».. رواية جديدة لرامي أحمد عن دار الهالة

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع، رواية "وهم" للروائي رامي أحمد، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقال رامي أحمد عن الرواية، إنها تناقش الفرق بين الحقيقة التي نود إظهارها وما يستوعبه الآخرون من خلال تصرفاتنا.



وأضاف في تصريح لـ"الدستور": "تدور أحداث الرواية في مصحة علاج نفسي خلال 90 يوما هي مدة التأهيل التي يخضع البطل فيها للعلاج ويدرك فيها الفرق بين فكرة الحب الحقيقي وحب الامتلاك، وبين الخيانة المقصودة والتضحيات التي تضطرنا الظروف أحيانا للقيام بها، والفرق ما بين الاحتياج الصادق والأنانية التي نحتاج فيها الناس بغرض استهلاكهم واستغلالهم".



واختتم حديثه قائلا: "عنوان الرواية المقصود به هو كل شىء ضحكنا به على أنفسنا في تعريفها قبل أن نبحث في دواخلنا عن دوافعها الحقيقية".



رامي أحمد، كاتب روائي ومصمم جرافيك، وعمل لسنوات في مجال التأهيل النفسي، صدرت له روايات "أوتيزم"، "ضمير مستتر تقديره هي"، "بيلي.. بث مباشر" وتعتبر روايته "وهم" الرابعة مع دار الهالة.