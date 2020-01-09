«القومي للإعاقة» يتلقي طلبات مترجمي الإشارة للمشاركة بـ«القاهرة للكتاب»

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بدء تلقي طلبات التقدم لمترجمي لغة الإشارة من الراغبين في المشاركة في الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع المجلس، والمقرر عقده في الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير 2020 بأرض المعارض بالتجمع الخامس.



وأوضح الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي، أن التعاون في ترجمة فعاليات وأنشطة المجلس بالمعرض وعدد من الندوات الثقافية ببرنامج معرض الكتاب، هي خطوة في إطار الجهود المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على مدار السنوات الماضية.



وأشار مرعي، إلى أن إعلان المجلس يتضمن أنه يجب على المتقدم أن يكون لديه خبرة في مجال ترجمة لغة الإشارة لا تقل عن ثلاث سنوات والتفرغ خلال فترة المعرض، مضيفا أنه سيتم تنظيم ورش تدريبية قبل افتتاح معرض الكتاب، للتدريب على الفعاليات واللقاءات التي ستعقد خلال المعرض.