رفع 300 طن مخلفات مباني ببنها

شنت الأجهزة المحلية بمحافظة القليوبية حملة موسعة، لرفع الإشغالات والمخلفات بمدينة بنها أسفرت عن رفع أكثر من 300 طن مخلفات مباني علي جانبي كورنيش النيل.



وأكد حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، أنه تم رفع الرتش ومخلفات البناء من على جانبي طريق كورنيش النيل (كفر الجزار - ميت الحوفيين) باستخدام معدات مجلس مدينة بنها والوحدة المحلية.



وأشار رئيس المدينة، إلى أن الحملة استمرت لأكثر من 5 ساعات لحين القضاء على جميع المخلفات.