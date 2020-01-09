البورصة تخسر 10.7 مليار جنيه فى أسبوع

حققت البورصة خسائر سوقية بقيمة بلغت نحو 10.7 مليار جنيه لدى معاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة عند مستوى 696 مليار جنيه، نتيجة التوترات الجيوسياسية التى أصابت المنطقة بسبب الأزمة الأمريكية الإيرانية.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" بنسبة 1.22 % ليغلق عند مستوى 13729 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 2.65 %، لينهة تعاملات عند مستوى 522.4 نقطة، فى الوقت الذى خسر فيه المؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكس100" نحو 2.56 %، ليغلق عند مستوى 1363 نقطة.



ودعم هبوط البورصة الأسبوع المنقضي، المشتريات المكثفة التى قادتها المؤسسات المالية المصرية والعربية، ما دفع بشريحة عريضة من المتعاملين إلى التخلص من اسهمهم خسية حدوث تراجعات أكثر من ذلك.