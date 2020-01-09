انضمام يونس والمسعودى للهيئة العليا لـ«الحرية المصري»

أصدر الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، قرارًا بانضمام كلًا من الإعلامى واللاعب الدولى السابق الكابتن مصطفى يونس، وحمدى المسعودى، للهيئة العليا للحزب.



وقال حسب الله، في بيانه، اليوم، إن النجم الرياضى الكابتن مصطفى يونس يمثل إضافة كبيرة للجنة الشباب والرياضة بالحزب لما له من خبرات كبيرة فى هذا المجال.



وأضاف أن المسعودى سيكون له دوره الكبير فى وضع الرؤى الاقتصادية للحزب تجاه جميع القضايا والتشريعات الاقتصادية التى تهم مصر، معربًا عن سعادتهم بانضمام يونس والمسعودى للحزب، خاصة أنهم من الشخصيات الوطنية والبارزة داخل المجتمع.