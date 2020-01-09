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عالم

لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 09:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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كشفت لقطات مصورة لحظات تحطم واشتعال طائرة الركاب الأوكرانية التي سقطت في إيران بعد دقائق من إقلاعها من طهران.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية اليوم، لقطات فيديو مصورة التقطت بواسطة كاميرا في منزل قريب جدًا من موقع الحادث، الذي قتل فيه جميع الأشخاص البالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم ثلاثة ركاب بريطانيين.

وتُظهر اللقطات المصورة انفجارًا هائلًا حيث تصاعد الحطام المشتعل عبر المنطقة.

وتداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل اللقطات المصورة التي التقطتها سيدة من منزلها القريب من الحادث حيث وقع بعد حطام الطائرة قرب حديقة منزلها.

وسبق أن قال المحققون الإيرانيون، الذين رفضوا الإفراج عن مسجلات الصندوق الأسود، إن الطائرة عانت من مشكلة فنية غير محددة وكانت مشتعلة قبل أن تتحطم، فوق طهران.
لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)
لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)
لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)
لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)

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