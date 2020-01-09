الأقل خلال 7 سنوات.. 9.2% معدل التضخم لـ2019

قال خالد السيد مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم العام لـ 2019 سجل لأول مرة منذ 7 سنوات رقم أحادي أقل من الـ 10%، والذي بلغ 9.2% وهو الأقل منذ 2012، حيث كان المعدل سجل أنذاك 7.1%، بينما سجل أعلي معدلاته عامي 2017 و2018 بنسبة 29.5% و14.4% بالترتيب.



وأكد مسئول الإحصاء، في تصريح لـ"الدستور"، أن معدل التضخم الشهري تراجع لأقل من الصفر محققًا قيمة سالبة قدرها -.2% للمرة الثالثة خلال عام 2019، تأثرًا بضعف حركة البيع والشراء في الأسواق وتراجع معدلات الاستهلاك ما دفع بعض الشركات لخفض اسعارها بنسب متفاوته، وهو ما انعكس على تراجع اسعار الزيوت والدهون والخبز.



وأشار إلى أن السوق المصري يشهد حالة من تراجع الأسعار منذ حوالي خمسة أشهر، بعد أن تراجعت الموجة التضخمية التي أعقبت إجراءات تحرير سعر الصرف للعملة المحلية وتحريك أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والغاز، والذي وصلت ذروتها منتصف عام 2017، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا علي مدار عامي 2018 و2019وتستعيد مستوياتها الطبيعية بنهاية العام الماضي 2019.



كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الاستقرار في أسعار مختلف السلع وتحديدًا مع قرار الحكومة الإبقاء على أسعار المحروقات لحين انعقاد اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة أسعار الوقود مجددًا، لافتًا إلى أن تداعيات موجة الطقس السيئ علي أسعار السلع الغذائية الأساسية من الخضروات ستتضح الشهر المقبل مع مقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي لقياس مدي التغير في معدل التضخم السنوي في تلك الأثناء.