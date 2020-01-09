بوغاز دمياط مستمر في العمل رغم ارتفاع الأمواج

أكد ممدوح الشيطي, المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه لم يتم غلق البوغاز واستمرار العمل بها بشكل طبيعي مع استمرار استقبال ومغادرة السفن والتأكيد وعدم تأثر معدلات العمل بالتقلبات الجوية رغم وصول سرعة الريح إلى 34 عقدة وارتفاع الموج إلى 2.5 متر.



استقبل الميناء، اليوم الخميس، سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.



وشملت حركة الوارد من البضائع العامة 15321 طن حديد و4750 طن كلوريد ايثيلين صب.



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 252 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 135 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1060 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 64328 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46332 طنا.



وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2576 طن قمح، في حين غادر عدد 634 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33826 من البضائع العامة منها عدد 146 سيارة نقل محملة بـ7009 طن قمح.