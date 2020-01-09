رئيس جامعة القاهرة: التفكير العقلي جوهر الحداثة والتقدم والتنمية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يوجد تفكير عقلي في مصر.



وأضاف "الخشت" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء اليوم الخميس، أن التفكير العقلي هو جوهر الحداثة وجوهر التقدم والتنمية.



وأوضح أنه لا يزال يحكمنا مجموعة من مناهج التفكير المضطربة والتي تنتمي إلى العصور الماضية، ولا زالت طريقة التفكير السحرية تعلق بأهداب عقلنا، ولا زال التفكير الخرافي يسيطر علينا.

