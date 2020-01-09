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محافظات

مساء الإسكندرية ممطر.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 09:36 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، مع انخفاض شديد في درجة الحرارة بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة الساحلية منذ عدة أيام.

وساد طقس متقلب شديد البرودة تصحبه رياح شديد منذ صباح اليوم، دون هطول أمطار، بعد أن تعرضت المحافظة لهطول أمطار غزيرة متواصلة ليلًا وحتى الصباح الباكر.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية والتواجد على مدار الساعة طوال فترة النوة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة، ودفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة شفط لأماكن تجمعات مياه الأمطار بجميع أنحاء المحافظة.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر، مطالبة بضرورة التزام التعليمات التي وضعتها مسبقا للحفاظ على سلامتهم، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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