«ماس كهربائي» يحرق شقة بشبرا

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة دون خسائر بشرية أو إصابات.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمساكن إسكو.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.



وتبين من المعاينة احتراق محتويات الشقة بأكملها، ورجحت أن سبب الحريق ماس كهربائي.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.