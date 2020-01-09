الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري يستقبل الناشط السياسي عبدالعزيز رحابي

الخميس 09/يناير/2020 - 09:35 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
ا ش ا
طباعة
استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزير الاتصال الأسبق والناشط السياسي عبدالعزيز رحابي، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام في البلاد.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، الخميس، أن "هذا اللقاء، الذي سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، يندرج في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة".

وقال البيان، إن الرئيس تبون، شرح خلال اللقاء الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار بهدف إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة، مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي، وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات.

وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون استمع إلى ملاحظات واقتراحات عبدالعزيز رحابي حول الخطوات التي انطلقت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا ايهاب توفيق؟

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرئيس نيوز

رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكونغو برازافيل بشأن ليبيا

"زراعة النواب" عن "الثورة الخضراء": نؤيده لتدارك المخاطر الناجمة عن "الممارسات الخاطئة"

ننشر تفاصيل مشروع قانون "الثورة الخضراء" المعروض على البرلمان

"مستقبل وطن": ما يحدث بين أردوغان والسراج بليبيا "باطل"

منوعات

ما هو حجم ثروة الأمير هاري وزوجته ميجان؟

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب (!)
المزيد

الثقافة

«ملحمة الحراس».. رواية جديدة لـ أحمد جبريل

الأحد.. الأوبرا تحتفل بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

غدًا.. تأبين الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم بـ«قعدة الجمعة»

«يقظة وجدان الشيطان».. رواية جديدة للسورية بيسان أحمد

صفحتنا ع الفيس بوك