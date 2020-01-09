ريتشارد كلايدرمان: بعشق المصريين وسأعزف لهم في عيد الحب

كشف الموسيقار الفرنسى العالمى ريتشارد كلايدرمان عن سر اختياره لمصر للعام الثانى على التوالى لإحياء حفله فى «عيد الحب»، والمقرر إقامته يوم 14 فبراير المقبل على مسرح المنارة، قائلا: «من الأفضل أن تقضى عيد الحب مع من تحب».



«كلايدرمان»، والذى لقبته سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسى ريجان، زوجة رونالد ريجان، الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، بـ«أمير الرومانسية»، أحيا حفلات وسُمعت موسيقاه فى أكثر من 40 دولة، لكنه يؤكد أن العزف أمام الجمهور المصرى عادة ما يكون له طعم خاص.



وأضاف «كلايدرمان» فى تصريحات صحفية: «شعرت فى زيارتى السابقة للقاهرة بحب الجمهور المصرى وانسجامه واستجابته لموسيقاى، ووقعت فى عشق هذا الشعب الرائع، لذا قررت أن أعزف فى عيد الحب للعام الثانى للجمهور والبلد الذى عشقته بعد أن زرته وهو مصر».



ووعد الموسيقار العالمى جمهوره بأن تكون حفلة عيد الحب فى مصر هذا العام «لا تنسى».



يذكر أن «كلايدرمان» سجل عددا من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم «titanic»، ومقطوعة «love story»، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى الأشهر على مستوى العالم.



ويعد الموسيقار الفرنسى «كلايدرمان» إحدى أساطير عزف البيانو عالميًا، ووصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 70 مليون أسطوانة فيما يزيد عن 35 دولة على مستوى العالم.