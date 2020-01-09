حمدي لوزا يستقبل وزير خارجية الكونغو برازافيل

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الخميس، جان كلود جاكوسو، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون الكونغوليين فى الخارج بالكونغو برازافيل.



وحمل وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون الكونغوليين فى الخارج بالكونغو برازافيل رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس دنيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.



وسبق أن توجه السفير حمدي سند لوزا الخميس الماضي، إلى الكونغو برازافيل لتسليم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس ساسو نجيسو اتصالًا بالشأن الليبي.