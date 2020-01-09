الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدي لوزا يستقبل وزير خارجية الكونغو برازافيل

الخميس 09/يناير/2020 - 09:34 م
السفير حمدي سند لوزا،
السفير حمدي سند لوزا،
وسام عطية
طباعة
استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الخميس، جان كلود جاكوسو، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون الكونغوليين فى الخارج بالكونغو برازافيل.

وحمل وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون الكونغوليين فى الخارج بالكونغو برازافيل رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس دنيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وسبق أن توجه السفير حمدي سند لوزا الخميس الماضي، إلى الكونغو برازافيل لتسليم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس ساسو نجيسو اتصالًا بالشأن الليبي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 3 ساعات

15 سؤالا لحل لغز حادث فيلا نانسي عجرم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا ايهاب توفيق؟

منذ حوالي 12 ساعة

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا ايهاب توفيق

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرئيس نيوز

رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكونغو برازافيل بشأن ليبيا

"زراعة النواب" عن "الثورة الخضراء": نؤيده لتدارك المخاطر الناجمة عن "الممارسات الخاطئة"

ننشر تفاصيل مشروع قانون "الثورة الخضراء" المعروض على البرلمان

"مستقبل وطن": ما يحدث بين أردوغان والسراج بليبيا "باطل"

منوعات

ما هو حجم ثروة الأمير هاري وزوجته ميجان؟

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب (!)
المزيد

الثقافة

«ملحمة الحراس».. رواية جديدة لـ أحمد جبريل

الأحد.. الأوبرا تحتفل بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

غدًا.. تأبين الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم بـ«قعدة الجمعة»

«يقظة وجدان الشيطان».. رواية جديدة للسورية بيسان أحمد

صفحتنا ع الفيس بوك