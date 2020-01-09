العائلة الملكية البريطانية تسعى لحل أزمة تنحي الأمير هاري

ذكر مصدر بالعائلة الملكية البريطانية، اليوم، أن الملكة إليزابيث وأكبر أبنائها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام كلفوا فرقا لإيجاد حلول عملية لرغبة الأمير هاري وزوجته ميجان في التنحي عن واجباتهما الملكية.



وأضاف المصدر أن الهدف هو الخروج بحل في أيام وليس أسابيع.



طرح إعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل اعتزامهما التنازل عن أدوارهما الملكية وتحقيق الاستقلال المالي، تساؤلا بشأن حجم ثروة الزوجين ومصدر دخلهما "المستقبلي".



وأعلن دوق ودوقة ساسيكس، مساء الأربعاء "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي".



وقالا في بيان نشراه على صفحتهما في إنستجرام "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نجري تحولا هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة".



وتبلغ ثروة الأمير هاري نحو 40 مليون دولار، جزء منها يعود إلى الأموال التي تركتها له والدته، الأميرة ديانا، مضيفا "إلى جانب ما ادخره من راتبه السابق كنقيب في الجيش البريطاني (حيث كان يربح ما بين 50 ألفا و53 ألف دولار في السنة)".