مخرج «بنات ثانوي»: سنقاضي مدعية تأليف العمل

انطلق منذ أيام عرض فيلم «بنات ثانوي» بدور العرض المختلفة، لينافس في الماراثون السينمائي، الذي انطلق بعدة أعمال أبرزها «الفلوس» لتامر حسني.



العمل واجه مشكلات بسبب اتهام المؤلفة والكاتبة رشا سمير، بسرقة فكرة العمل منها من خلال إحدى رواياتها المطروحة حديثا، ما جعلها تتقدم بشكوى للنقابة تتهم صناع العمل بالسرقة.



وعلق المخرج محمود كامل على الاتهام في تصريحات لـ«الدستور»، قائلًا: «الموضوع انتهى بشكل كامل، لأننا قمنا بتقديم مستندات تثبت أن القصة التي قام بكتابتها مؤلف العمل أيمن سلامة، وسجلها في أواخر 2015، ومع مطلع عام 2016 تحدث معي حولها لنقوم بتقديمها في عمل سينمائي».



وتابع: «أثبتنا بما لا يدع أي مجال للشك أن قصة العمل تخصنا وليست مقتبسة أو منقولة من شخص بعينه، وهو ما يجعلنا نرفع بعد أيام قضية تجاه الروائية، حتى تكون عبرة لكل من يحاول أن يفعل مثل هذه الأمور المدعية».



وحول قصة العمل، قال: «الفيلم يناقش قضية خمس فتيات، في مرحلة الثانوية العامة، حيث تطرق كل شخصية لمشكلة ما، نحاول أن نظهرها خلال الأحداث، فمن المنتظر أن يجد الجمهور وجبه خصبة لمشاكل المراهقات خلال تلك الفترة المختلفة في حياة البنات، فالجمهور سيجد خلاله مواقف كوميدية ودرامية وعدة مفاجآت مختلفة».



ونفى مخرج العمل، أن يكون العمل محتويًا على أي لفظ خارج أو مشهد خادش للحياء، وتم تصويره بطريقة معبرة عن أحداثه بما يلائم العادات والتقاليد، حيث اعتمد على فكرة الحوار نفسه، بالإضافة إلى طريقة التمثيل نفسها التي تخص الممثلات الخامسة المشاركات في بطولة العمل.



«بنات ثانوي» بطولة مشتركة بين خمسة فتيات، على الرغم من تصدر الفنانة جميلة عوض لعدد من البوسترات الدعائية، وهو من بطولتها بجانب مي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، ومحمد مهران، ومحمد الشرنوبي، وتامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.