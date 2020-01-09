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اقتصاد

الذهب يتراجع عالميًا عند التسوية

الخميس 09/يناير/2020 - 09:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب عالميًا عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتعرضت الأسواق العالمية إلى تصعيد في الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما ضربت الأخيرة قواعد أمريكية في العراق، لكن الأمر لم يكن ذا تداعيات سلبية.

وفي خطاب من البيت الأبيض بالأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أضرار جراء الضربة الإيرانية على القوات في العراق وإن الولايات المتحدة ليست مضطرة للرد عسكريًا.

وفضلًا عن انحسار المخاوف الجيوسياسية، تعرض المعدن الأصفر للضغط مع التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين.

ورغم ذلك، فإن الذهب تمكن في النهاية من تقليص خسائره التي تجاوزت 15 دولارًا خلال الجلسة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% أو ما يوازي 5.90 دولار مسجلًا 1554.30 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى مستوى 1541 دولارًا للأوقية خلال الجلسة.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2% أو ما يوازي 3.92 دولار ليتراجع إلى 1552.48 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% عند مستوى 97.432.

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