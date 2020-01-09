مصرع إمام مسجد بعد سقوط سيارته بترعة الإسماعيلية

انتقلت قوات شرطة مركز شرطة أبوحماد، بمديرية أمن الشرقية، لبحث بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط سيارة بترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.



وبانتقال قوات الشرطة لمكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط السيارة بالترعة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ولم يتم العثور على قائدها (إمام وخطيب أحد المساجد مقيم بدائرة المركز).



ومشطت فرق الإنقاذ النهرى بالمديرية المنطقة محل الواقعة وكثفت إجراءات البحث عن قائد السيارة، حيث تمكنت من انتشال جثة المتوفى، بجوار أحد الكبارى بدائرة المركز، ونقلها لأحد المستشفيات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.