«الناتو»: الأطلسي يسهم في الاستقرار الإقليمي

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الخميس إن حلف الناتو الذي دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة بشكل أكبر في الشرق الأوسط، يدرس "خيارات مختلفة" بما في ذلك زيادة دوره في تدريب قوات محلية.



وفي اتصال هاتفي أجراه الأربعاء، ستولتنبرج مع ترامب في أعقاب إطلاق الصواريخ الإيرانية على قواعد تؤوي جنودًا أميركيين في العراق، وافق ستولتنبرج، ترامب، على أن الحلف "يمكن أن يسهم بقدر أكبر في الاستقرار الإقليمي"، مثلما يطالب به الرئيس الأميركي، مؤكدا "لدي اعتقاد راسخ بأن أفضل طريقة لمحاربة الإرهاب الدولي ليست دائما بنشر قوات الناتو في عمليات قتالية واسعة النطاق".



وقال ستولتنبرج - للصحفيين اليوم الخميس - انه "في بعض الأحيان هذا ما يتعين علينا القيام به، لكن أفضل طريقة هي السماح للقوات المحلية بمحاربة الإرهاب بنفسها، وهذا هو بالضبط ما نفعله في أفغانستان، وهذا ما نقوم به في العراق، وبالطبع يمكننا أن ننظر فيما إذا كان بإمكاننا فعل المزيد في هذا المجال، ويمكننا القيام بأشياء أخرى"، رافضًا إعطاء المزيد من التفاصيل.



وأختتم أمين عام حلف شمال الأطلسي، "إننا ندرس خيارات مختلفة هذا يتطلب عملية حقيقية لصنع القرار داخل "الناتو" ودوله الأعضاء البالغ عددها 29 دولة، ويجب أن نناقشها مع دول المنطقة".



ونفذت إيران هجومها الصاروخي انتقاما لقيام واشنطن فجر الجمعه الماضيه باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، مهندس الإستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، في بغداد.



في أعقاب ذلك، علّق الناتو مهمته التدريبية للجيش العراقي، وأعلن الحلف أنه سيتم نقل جزء من أفراده المتمركزين هناك مؤقتًا إلى دول أخرى لأسباب أمنية.



ومنذ أكتوبر 2018، يدرب الحلف القوات العراقية بناء على طلب بغداد في إطار جهودها لمنع عودة تنظيم داعش الارهابية.